Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel se presentará en casa de la Reina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián le expresará a Digna la rabia que le da que Gabriel haya llegado a ser el director de la compañía tras haberles mentido. Además, Luis intentará convencer a Luz de que Gabriel les está engañando, pero ella no le acabará de creer.

Además, Damián y Andrés se aliarán para intentar destapar todos los secretos y mentiras de Gabriel. ¿Lo conseguirán?

Gaspar le contará a Carmen que Tasio estuvo toda la noche junto a él esperando el diagnóstico que confirmara si tenía demencia o no. Y Carmen, más aliviada, le dirá a su marido que se lo podría haber contado antes, porque estuvo muy preocupada pensando que no la quería ver.

Por su parte, Pelayo hablará con Damián. El patriarca le preguntará cuanto sabe Miguel Ángel como para hacerle dimitir. Y Pelayo le contestará muy preocupado que lo sabe todo. Así el patriarca intentará mediar para evitar la marcha de su yerno, puesto que esta decisión implica inevitablemente a Marta. ¿Tendrán que marcharse a Méjico finalmente e iniciar una nueva vida allí?

Además, Begoña le expresará a Gema su apoyo a la hora de seguir adelante con su embarazo. Es peligroso para su salud, pero al fin y al cabo es su decisión.

Finalmente, una visita inesperada se presentará en la colonia para hablar con Begoña. Isabel quiere hablar con ella sobre Gabriel. ¿Cómo se lo tomará la enfermera? ¿Qué le contará?

No te pierdas el próximo capítulo y adelántate en atresplayer.