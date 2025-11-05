Halis pide a Nukhet que trate su enfermedad en Estados Unidos, ¿aceptará su ayuda y se marchará?

Halis ha llamado a Nukhet y le ha pedido que se sentara. Quería ir al grano: desde que conoció el diagnóstico de su hija, ha consultado a especialistas y ha hablado con su médico. Ahora, cree tener buenas noticias. “Hay un hospital en Estados Unidos que puede empezar a tratarte de inmediato. Es un protocolo que ya aplican a pacientes con lo mismo que tú”, le ha explicado.

La reacción de Nukhet no ha sido la esperada. Ha interpretado la propuesta como un intento de apartarla de la casa y de su vida. “¿Otra vez decides por mí? ¿Otra vez me alejas?”, le ha reprochado. Halis ha negado que esa sea su intención y ha insistido en que solo busca su recuperación y recuperar el tiempo perdido.

Sin embargo, Nukhet ha mirado atrás. Ha recordado la infancia, la juventud y la etapa en la que se convirtió en madre y en ningún momento estuvo su padre a su lado. Por eso, Halis ha pedido perdón. Ha reconocido que no estuvo cuando debía y ha intentado mover a su hija con un último argumento: “Si no lo aceptas por tu padre, hazlo por tu hijo. Por los hijos de tu hijo”.

La conversación ha terminado sin una respuesta. Nukhet quiere tomarse un tiempo para pensarlo. Ahora la decisión es de ella.