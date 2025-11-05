Antena 3 LogoAntena3
¿Aceptará?

Halis pide a Nukhet que trate su enfermedad en Estados Unidos, ¿aceptará su ayuda y se marchará?

El patriarca se ha reunido con su hija para decirle que ha encontrado un hospital en Estados Unidos dispuesto a tratar su enfermedad de inmediato. Sin embargo, ella sospecha que su padre quiere alejarla de la mansión.

Halis pide a Nukhet que trate su enfermedad en Estados Unidos, ¿aceptará su ayuda y se marchará?

Halis ha llamado a Nukhet y le ha pedido que se sentara. Quería ir al grano: desde que conoció el diagnóstico de su hija, ha consultado a especialistas y ha hablado con su médico. Ahora, cree tener buenas noticias. “Hay un hospital en Estados Unidos que puede empezar a tratarte de inmediato. Es un protocolo que ya aplican a pacientes con lo mismo que tú”, le ha explicado.

La reacción de Nukhet no ha sido la esperada. Ha interpretado la propuesta como un intento de apartarla de la casa y de su vida. “¿Otra vez decides por mí? ¿Otra vez me alejas?”, le ha reprochado. Halis ha negado que esa sea su intención y ha insistido en que solo busca su recuperación y recuperar el tiempo perdido.

Sin embargo, Nukhet ha mirado atrás. Ha recordado la infancia, la juventud y la etapa en la que se convirtió en madre y en ningún momento estuvo su padre a su lado. Por eso, Halis ha pedido perdón. Ha reconocido que no estuvo cuando debía y ha intentado mover a su hija con un último argumento: “Si no lo aceptas por tu padre, hazlo por tu hijo. Por los hijos de tu hijo”.

La conversación ha terminado sin una respuesta. Nukhet quiere tomarse un tiempo para pensarlo. Ahora la decisión es de ella.

Ferit se aferra a su amor por Seyran mientras Suna lo enreda con sus mentiras

Tras la brutal pelea en la cena, Bahar ha buscado a Umay para consolarla. La madre le ha contado un secreto familiar sobre su propio padre para que Umay entienda que es normal sentirse sola tras la muerte de Timur.

Una cena familiar ha terminado en una brutal discusión. El dolor por la muerte de Timur ha llevado a una tensión insostenible entre los hermanos.

