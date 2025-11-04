Comparten su dolor
Suna y Seyran se rompen al pensar cómo habría sido su vida si su padre las hubiera querido
Han pasado una vida bajo órdenes y miedo. El cariño de su padre no ha llegado hasta este momento.
Publicidad
Suna ha entrado en la habitación que su padre, Kazim, le ha preparado en la nueva mansión. Es luminosa, acogedora, preciosa. Por primera vez en mucho tiempo, ha sentido que alguien pensó en ella.
Al verla, se ha emocionado. Ha recordado todo lo que ha vivido, los años de miedo, de reproches y sometimiento. Su padre nunca las apoyó, nunca estuvo de su lado y ahora parece haber cambiado.
Seyran estaba a su lado y, al verla llorar, la ha abrazado con fuerza. Las dos hermanas se han quedado pensando en cómo habría sido su vida si su padre hubiera mostrado ese amor y cariño mucho antes.
Quizá sea tarde, pero esta vez, algo en él ha cambiado. ¿Podrá Kazim recuperar el cariño de sus hijas o el perdón llegará demasiado tarde?
Publicidad