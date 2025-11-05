Maral llega al hospital poniendo ojitos a Uras y dejando a Doruk completamente enamorado

La nueva residente ya ha revolucionado los pasillos del hospital. Se llama Maral, es brillante, segura de sí misma y, con solo llegar, ha conseguido que todos giren la cabeza.

Doruk se ha enamorado al instante. Ha intentado impresionarla y se ha presentado con todo su encanto. Pero Maral apenas le ha prestado atención ya que a ella le ha gustado Aziz Uras.

Sin pensarlo dos veces, ella le ha preguntado su nombre con mucho interés, yUras ha respondido con educación, pero distante. Es evidente: está casado y no quiere problemas.

A Doruk, en cambio, ha pensado que tenía enfrente al amor de su vida y se ha ofrecido como responsable de Maral, dispuesto a no perderla de vista… ni por un segundo. En el hospital, el triángulo acaba de formarse y esto no ha hecho más que empezar.