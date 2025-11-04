El nuevo jefe médico del hospital tiene una cuenta pendiente con Bahar: “La odia desde la facultad”

Bahar y Rengin han recordado sus años en la universidad y han revivido el miedo que sentían ante Harun. El nuevo jefe médico de la fundación Peran no solo era brillante, también sabía cómo manipular a todos a su alrededor.

“Tenía una capacidad increíble para dejarte en blanco. Sabías la respuesta, pero con solo mirarte, te paralizaba”, ha recordado Bahar, todavía marcada por aquella época. Rengin ha asentido con preocupación: “Nunca se equivocaba, jamás”.

Pero lo peor ha venido después. Rengin ha revelado la verdad que nadie conocía: “Harun la odia. En tercero lo echaron de la facultad por culpa de Bahar”.

Ese secreto explica su actitud hostil. Harun no solo ha llegado para dirigir el hospital, sino también para ajustar cuentas con quien considera su enemiga. En plena reunión con el equipo, ha dejado claro que no piensa pasar nada por alto: “Han contratado a residentes incompetentes”, ha dicho con desprecio. Y antes de irse, ha hecho una advertencia: “Conviertan este hospital en el mejor del país”.

El pasado ha vuelto para Bahar. El hombre que una vez la hizo dudar de sí misma ahora es su jefe. Y su guerra no ha hecho más que empezar.