Renacer 4 noviembre

La paternidad de Evren sale a la luz y deja a Bahar sola, herida y sin rumbo

Lo que parecía una noche feliz se convierte en una auténtica pesadilla. Naz anuncia entre aplausos su embarazo con Evren, sabiendo que así destrozará a Bahar.

El nuevo jefe médico del hospital tiene una cuenta pendiente con Bahar: “La odia desde la facultad”

Naz ha aprovechado su fiesta de inauguración para dar la noticia más inesperada a todos los invitados. Con mucha emoción, ha anunciado que ha decidido ser madre: "Estoy embarazada. Evren y yo vamos a tener un bebé". El anuncio ha provocado la ovación de todos, pero ha sido un golpe para Bahar.

La doctora, al escuchar la noticia se ha quedado completamente rota. Inmediatamente, se ha marchado del restaurante, incapaz de soportar el dolor y la humillación. Evren ha ido tras ella, intentando explicarse.

En la puerta, Evren solo ha podido disculparse por la forma en que Bahar se ha enterado, pero ella le ha reprochado su falsedad: “Me dijiste que me echabas de menos”. El engaño ha quedado expuesto, y no ha querido escuchar más excusas.

Bahar ha sentido que el suelo se hundía bajo sus pies. En su mente, ha vuelto a la metáfora del río, pero esta vez el final ha sido distinto: "Desaparece un viento que te hace olvidar todos los anteriores. No queda nada en absoluto. Ni la barca, ni los remos, ni siquiera el río. Solo tú, perdida y sola. Solo tú en la oscuridad".

El engaño de Evren y la llegada de un bebé han destruido la última esperanza de Bahar. ¿Podrá levantarse de este golpe que la ha dejado completamente sola en la oscuridad?

