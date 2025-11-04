Renacer 4 noviembre
El dolor por la pérdida de Timur explota en una cena entre los tres hermanos
Una cena familiar ha terminado en una brutal discusión. El dolor por la muerte de Timur ha llevado a una tensión insostenible entre los hermanos.
La intención de Uras era buena: regalar los libros de medicina de su padre, Timur, a Parla, que estudia para ser médica. Pero esto no le ha gustado nada a su hermana Umay.
La joven, con los nervios a flor de piel por la pérdida de su padre, ha explotado al ver que Uras daba las cosas de Timur sin consultar: “¿Por qué le das las cosas de papá sin preguntar?”. Él, sin entender el dolor de su hermana, le ha reprochado su egoísmo: “¿Acaso no era su padre también?”.
La discusión ha subido de tono. Lejos de calmarse, él ha atacado a Umay por su vida tras la tragedia: “No te ha importado no entrar en la universidad. Solo sabes quedarte en casa y compadecerte de ti misma”.
Bahar ha intentado poner fin a la discusión, pero ha sido en vano. Entonces, Umay, dolida por la crueldad de su hermano, solo ha podido recordarle la verdad: “Mi padre ha muerto”. El dolor que siente no se pasa y ha abierto una nueva grieta entre los hermanos.
