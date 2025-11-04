El dolor por la pérdida de Timur explota en una cena entre los tres hermanos

La intención de Uras era buena: regalar los libros de medicina de su padre, Timur, a Parla, que estudia para ser médica. Pero esto no le ha gustado nada a su hermana Umay.

La joven, con los nervios a flor de piel por la pérdida de su padre, ha explotado al ver que Uras daba las cosas de Timur sin consultar: “¿Por qué le das las cosas de papá sin preguntar?”. Él, sin entender el dolor de su hermana, le ha reprochado su egoísmo: “¿Acaso no era su padre también?”.

La discusión ha subido de tono. Lejos de calmarse, él ha atacado a Umay por su vida tras la tragedia: “No te ha importado no entrar en la universidad. Solo sabes quedarte en casa y compadecerte de ti misma”.

Bahar ha intentado poner fin a la discusión, pero ha sido en vano. Entonces, Umay, dolida por la crueldad de su hermano, solo ha podido recordarle la verdad: “Mi padre ha muerto”. El dolor que siente no se pasa y ha abierto una nueva grieta entre los hermanos.