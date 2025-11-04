Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pondrá patas arriba Perfumerías de la Reina en busca de un nuevo director

La colonia entera se hace eco de la llegada de la francesa, y todos se preguntan quién ocupará la dirección de la empresa a partir de ahora.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pondrá patas arriba Perfumerías de la Reina en busca de un nuevo director

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Tasio le contará a Carmen que Brossard quiere destituirlo como director de la fábrica mientras Cloe seguirá visitando cada departamento conociendo a todos los trabajadores. Joaquín tendrá una reunión con ella, pero recuperar la ilusión al creer que a lo mejor podría ser él, d enuevo, el director. ¿Estará en lo cierto?

Andrés, ya en casa, recibirá la visita de Begoña. Ella le recordará que está embarazada y que va a casarse con Gabriel. ¡El joven De la Reina se quedará sin palabras!

Marta visitará a Eladio en prisión y él le exigirá que Pelayo le saque de prisión, ahora que es el gobernador civil de Toledo. No quiere dinero. ¿Caerá ella en su chantaje?

Begoña le ofrecerá a Luz sus ahorros para invertirlos en el negocio de cremas, es el dinero que recibió de la herencia de su padre.

María tratará de acercar nuevamente a Andrés: lo sucedido les brinda una nueva oportunidad y tratará de ponerse de pie frente a él.

No te pierdas todo lo que pasará en el próximo capítulo y adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pondrá patas arriba Perfumerías de la Reina en busca de un nuevo director

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pondrá patas arriba Perfumerías de la Reina en busca de un nuevo director

Capítulo 429 de Sueños de libertad; 4 de octubre: Andrés insinúa darse otra oportunidad con Begoña

Capítulo 429 de Sueños de libertad; 4 de noviembre: Andrés insinúa darse otra oportunidad con Begoña

¡Cloe informa de todo a Antoine Brossard, el director de la compañía francesa!

¡Cloe informa de todo a Antoine Brossard, el director de la compañía francesa!

Cloe conoce a Tasio y le comunica la primera decisión de Brossard: “Vamos a buscar otro director para la fábrica”
Capítulo 429

Cloe conoce a Tasio y le comunica la primera decisión de Brossard: “Vamos a buscar otro director para la fábrica”

Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”
Capítulo 429

Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”

Cloe llega a la colonia y compra en la tienda... ¡sin que nadie sepa que es de Brossard!
Capítulo 429

Cloe llega a la colonia y compra en la tienda... ¡sin que nadie sepa que es de Brossard!

La nueva representante de la compañía francesa en España se presenta en Toledo, pero sin revelar aun su identidad.

Antea Rodríguez es Cloe, la representante de Brossard que llega a la colonia pisando fuerte
¡Conócela!

Antea Rodríguez es Cloe, la representante de Brossard que llega a la colonia pisando fuerte

Cloe siempre viste a la última moda de París y llega a Perfumerías de la Reina haciéndose notar.

Suna y Seyran se rompen al pensar cómo habría sido su vida si su padre las hubiera querido

Suna y Seyran se rompen al pensar cómo habría sido su vida si su padre las hubiera querido

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

Publicidad