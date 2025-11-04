Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pondrá patas arriba Perfumerías de la Reina en busca de un nuevo director

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Tasio le contará a Carmen que Brossard quiere destituirlo como director de la fábrica mientras Cloe seguirá visitando cada departamento conociendo a todos los trabajadores. Joaquín tendrá una reunión con ella, pero recuperar la ilusión al creer que a lo mejor podría ser él, d enuevo, el director. ¿Estará en lo cierto?

Andrés, ya en casa, recibirá la visita de Begoña. Ella le recordará que está embarazada y que va a casarse con Gabriel. ¡El joven De la Reina se quedará sin palabras!

Marta visitará a Eladio en prisión y él le exigirá que Pelayo le saque de prisión, ahora que es el gobernador civil de Toledo. No quiere dinero. ¿Caerá ella en su chantaje?

Begoña le ofrecerá a Luz sus ahorros para invertirlos en el negocio de cremas, es el dinero que recibió de la herencia de su padre.

María tratará de acercar nuevamente a Andrés: lo sucedido les brinda una nueva oportunidad y tratará de ponerse de pie frente a él.

No te pierdas todo lo que pasará en el próximo capítulo y adelántate en atresplayer.