Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pondrá patas arriba Perfumerías de la Reina en busca de un nuevo director
La colonia entera se hace eco de la llegada de la francesa, y todos se preguntan quién ocupará la dirección de la empresa a partir de ahora.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Tasio le contará a Carmen que Brossard quiere destituirlo como director de la fábrica mientras Cloe seguirá visitando cada departamento conociendo a todos los trabajadores. Joaquín tendrá una reunión con ella, pero recuperar la ilusión al creer que a lo mejor podría ser él, d enuevo, el director. ¿Estará en lo cierto?
Andrés, ya en casa, recibirá la visita de Begoña. Ella le recordará que está embarazada y que va a casarse con Gabriel. ¡El joven De la Reina se quedará sin palabras!
Marta visitará a Eladio en prisión y él le exigirá que Pelayo le saque de prisión, ahora que es el gobernador civil de Toledo. No quiere dinero. ¿Caerá ella en su chantaje?
Begoña le ofrecerá a Luz sus ahorros para invertirlos en el negocio de cremas, es el dinero que recibió de la herencia de su padre.
María tratará de acercar nuevamente a Andrés: lo sucedido les brinda una nueva oportunidad y tratará de ponerse de pie frente a él.
