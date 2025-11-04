Antena 3 LogoAntena3
“Voy a tener a ese niño”: Naz da el paso que cambia para siempre la vida de Evren

La chef, que necesita un motivo para seguir adelante tras la pérdida de su padre, ha puesto a Evren contra las cuerdas, justo cuando él ha retomado su relación secreta con Bahar.

Naz no ha dado rodeos. Se ha plantado en casa de Evren y, tras preguntarle por su relación con Bahar, ha soltado la bomba: "He decidido si quiero ser madre o no, Evren. Y voy a tener a ese niño".

Muy emocionada, Naz le ha contado el motivo de su decisión: "He vivido momentos muy duros. Perdí a mi padre, tú te fuiste. Necesitaba un motivo para seguir. Y este bebé lo es".

Evren, en shock, no ha podido articular palabra al ver la ecografía. Naz, sin embargo, está firme en su decisión. Por eso, la chef le ha dejado la puerta abierta: "Si decides que quieres, yo creo que serías un gran padre. Pero te lo puedes pensar".

Naz ha dejado claro que no necesita la aprobación de nadie. Ahora, la pelota está en el tejado de Evren. ¿Podrá el cirujano asumir su nueva paternidad? ¿Y cómo afectará esta noticia inesperada al futuro que planeaba con Bahar?

