Bahar comparte con Umay su historia más dura para ayudarla a superar la muerte de Timur

Tras la brutal pelea en la cena, Bahar ha buscado a Umay para consolarla. La madre le ha contado un secreto familiar sobre su propio padre para que Umay entienda que es normal sentirse sola tras la muerte de Timur.

Bahar ha entrado en la habitación de Umay para hablar con ella, después de que su hermano, Uras, la atacara en la cena. La joven, a la defensiva, le ha advertido: "Si vas a defender a Uras, ahórratelo".

Pero Bahar no ha ido a defender a nadie. Ha ido a compartir su dolor. Le ha contado a su hija la historia de la muerte de su propio padre: "Nunca le perdoné lo que nos hizo a la abuela y a mí. Ni siquiera lloré cuando falleció".

Bahar le ha confesado que, meses después de su muerte, el dolor llegó por sorpresa al ver un pez que había pescado: "Empecé a llorar, Umay. Fue como una crisis nerviosa". Con esta dura confesión, Bahar le ha explicado la verdad del duelo: cuando perdemos a alguien, también perdemos el equilibrio.

Bahar ha explicado que todos reaccionan de forma distinta, pero ha dejado claro que solo Umay tiene la llave de su renacer: "Solamente tú sabes cuándo encontrarás la fuerza para volver a ponerte en pie".

