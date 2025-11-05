Renacer 4 noviembre
“Estoy huyendo de mi propia vida”: Bahar se rompe del todo tras la humillación que la deja sin fuerzas
Bahar ha tocado fondo. Tras ser humillada por Harun en el quirófano, ha confesado a Evren que se siente cobarde y agotada. La doctora ha reconocido que está huyendo de todos sus problemas, incluso de sí misma.
El nuevo jefe médico, Harun, ha aprovechado su poder para vengarse de Bahar. Durante una operación, la ha acorralado e intimidado, cuestionando su trabajo. La presión ha sido insoportable, y Bahar se ha quedado bloqueada, sintiéndose incapaz de seguir operando.
Harun la ha humillado sugiriendo que "lo haga la doctora Rengin", y Bahar ha sentido que no podía hacerlo. Al buscar consuelo en Evren, Bahar ha explicado de dónde viene su crisis. Lejos de culpar a Harun o a Timur, ha reconocido que el problema es exclusivamente suyo. Siente que su fuerza no le da para más, ni con la presión del trabajo, ni con su familia, ni con sus hijos.
Bahar ha admitido que vive en un estado de huida constante, intentando solucionar todos sus problemas mientras escapa de ellos. Incluso ha admitido que mantener su relación secreta con Evren es solo otra forma más de huir de la realidad.
Finalmente, rota por la confesión y el agotamiento, Bahar ha pedido lo único que puede darle un poco de paz: estar sola. Esta vez, el amor de Evren no ha sido suficiente para levantarla, y ahora solo le queda encontrar la fuerza para reconstruirse a sí misma.
