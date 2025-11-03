Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Su peor error?

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida

El hombre que fue el padre de su hijo ha vuelto a su vida y esta vez parece que nada podrá detenerla. ¿Está cometiendo un grave error?

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida

Publicidad

Ferit ya la ha echado de su vida. Después de todo lo ocurrido, Pelin ha perdido al bebé, al gran amor de su vida y también su última oportunidad de empezar de nuevo.

Desesperada, ha vuelto a buscar refugio en Serter. Ahora, parece dispuesta a todo, aunque en el fondo sabe que está entrando en terreno peligroso.

Al subirse a su coche, él la ha mirado a los ojos y le ha preguntado: “Si vienes conmigo ahora, vivirás como yo quiero. Aceptarás estar conmigo bajo mis condiciones. ¿Estás segura?”.

Ella ha respondido sin dudar. Ya no es la misma de antes. “Estoy segura. Tú solo cumple tus promesas”, le ha dicho.

¿A qué promesa se refiere? Serter ha jurado vengarse de Ferit… ¿quiere ahora Pelin unirse a su venganza? La incertidumbre está servida.

Mientras Ferit sigue con su vida, Serter vuelve a tenerla en sus manos. ¿Será esta la última oportunidad de Pelin para volver a confiar en el amor o el principio de su final?

Orhan

Emre Altuğ, el actor turco que también canta: así es la estrella detrás de Orhan en Una nueva vida

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida

Dos pérdidas irreparables marcan un antes y un después en Renacer: esta noche, Bahar tendrá que ser más fuerte que nunca

Dos pérdidas irreparables marcan un antes y un después en Renacer: esta noche, Bahar tendrá que ser más fuerte que nunca

Ferit

Seyran humilla a Ferit ante la prensa: se va con Akin y lo deja solo frente a todos

Suna
Capítulo 60

Ferit se aferra a su amor por Seyran mientras Suna lo enreda con sus mentiras

Hattuc
Capítulo 60

“Ya no tengo nada que ver contigo”: Hattuc cierra para siempre su historia con Halis

Seyran
Capítulo 60

"Ya no te quiero": la desesperada mentira de Seyran a Ferit que destruye su futuro juntos

Seyran sabe que su mentira es la única salida. Ferit se marcha sin saber que ella está sacrificándose por Orhan.

Orhan
Capítulo 60

“No me mires con lástima, İfakat”: Orhan pierde la esperanza en prisión y se hunde entre reproches

Orhan siente que todo está perdido. Ni el apoyo de İfakat consigue aliviar su desesperanza. ¿Ha llegado el momento de resignarse?

Suna

Ferit entierra su pasado: su historia con Pelin acaba en lágrimas y sin vuelta atrás

Nancho Novo

Nancho Novo habla sobre la trama entre Damián y Gabriel: "Me mosquea que no se dé cuenta de que tiene al enemigo en casa"

Çagla y Tolga

La bonita historia de amor que se ha quedado sin final feliz: así se enamoraron Çagla y Tolga en Renacer

Publicidad