Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida

Ferit ya la ha echado de su vida. Después de todo lo ocurrido, Pelin ha perdido al bebé, al gran amor de su vida y también su última oportunidad de empezar de nuevo.

Desesperada, ha vuelto a buscar refugio en Serter. Ahora, parece dispuesta a todo, aunque en el fondo sabe que está entrando en terreno peligroso.

Al subirse a su coche, él la ha mirado a los ojos y le ha preguntado: “Si vienes conmigo ahora, vivirás como yo quiero. Aceptarás estar conmigo bajo mis condiciones. ¿Estás segura?”.

Ella ha respondido sin dudar. Ya no es la misma de antes. “Estoy segura. Tú solo cumple tus promesas”, le ha dicho.

¿A qué promesa se refiere? Serter ha jurado vengarse de Ferit… ¿quiere ahora Pelin unirse a su venganza? La incertidumbre está servida.

Mientras Ferit sigue con su vida, Serter vuelve a tenerla en sus manos. ¿Será esta la última oportunidad de Pelin para volver a confiar en el amor o el principio de su final?