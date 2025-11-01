Seyran, sin saberlo, le da a Suna la oportunidad de quedarse con Ferit: esta noche, en Una nueva vida

Seyran no puede más. Sabe que Ferit no entendería la verdad y que contárselo solo empeoraría las cosas. Por eso, ha tomado una decisión desesperada: necesita que Suna la ayude a alejarlo.

Acorralada por el miedo y el chantaje de Ökkes, Seyran teme por la vida de Orhan y siente que su única salida es mentir. No quiere hacerlo, pero sabe que es la única manera de proteger a todos.

Muy angustiada, le pide a su hermana que hable con Ferit. Quiere que lo convenza de que ya no siente nada, de que ha pasado página, de que sus sueños ahora son otros. “Haz que me crea, Suna. Haz que me deje en paz. Si no, puede pasar algo terrible”.

Suna duda, pero acaba aceptando. Sabe que su hermana está al límite. Sin embargo, no imagina que Suna está obsesionada con Ferit… y puede aprovechar esta oportunidad para acercarse a él.

Mientras tanto, Ferit no sospecha nada. Sigue luchando por Seyran sin imaginar que ella misma ha pedido que lo alejen de su lado. ¿Conseguirá Suna convencer a Ferit o su plan solo logrará romperlos para siempre?

