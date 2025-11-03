Ferit se aferra a su amor por Seyran mientras Suna lo enreda con sus mentiras

Ferit ha ido a la cafetería para hablar con Suna y entender el rechazo de Seyran. Pero la conversación ha tomado otro rumbo. Ella, cegada por su obsesión, ha intentado convencerlo de que su historia con Seyran ha terminado. Le ha dicho que su hermana ya no siente lo mismo y que debe olvidarla.

Ferit no ha podido aceptarlo. Le ha respondido que no cree en sus palabras, que conoce a Seyran y sabe que lo sigue queriendo. Sin embargo, Suna ha seguido adelante con su versión y le ha hablado de Akin, contándole que Seyran ha empezado a salir con él y que lo suyo ya no tiene sentido.

También le ha recordado que la familia Sanli vive tranquila sin él, que su sitio ya no está allí. El nieto de Halis ha intentado defender lo que siente, convencido de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Pero Suna ha sido tajante: le ha dicho que, aunque hayan aprendido a quererse, nunca han sabido hacerse felices.

La hermana de Seyran ha conseguido sembrar la duda, usando el chantaje de su hermana para su propio beneficio. ¿Se dará cuenta Ferit de que está siendo manipulado o creerá que Seyran ya no lo ama?