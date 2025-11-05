Renacer 4 de noviembre
Seren toma la decisión más dura: divorciarse de Uras antes de que el dolor los destruya
Tras semanas de discusiones y problemas en su matrimonio, Seren ha terminado con la decisión más difícil: divorciarse antes de que el dolor los separe por completo.
Seren ha llegado al restaurante con una decisión tomada, pero con una última esperanza. Al ver a Uras, ha dudado, confesándole: "Había tomado una decisión antes de venir. Pero pensé que a lo mejor tendríamos otra oportunidad".
Sin embargo, al sentarse frente a él, ella ha visto la cruda realidad: "Ahora estamos aquí, sentados uno frente al otro. Pero más alejados que nunca". El doctor, con el corazón roto, ha dado la razón a Uras: la relación se ha deteriorado demasiado que, ahora, la única solución para ambos es poner fin a su matrimonio antes de que se hagan más daño.
La decisión está tomada. La historia de Uras y Seren ha llegado a su final, dejando a ambos con un futuro incierto. ¿Podrán recuperarse de esta dolorosa separación?
