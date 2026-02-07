Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Adiós al tío de Pelin!

El fin de Sehmuz: atrapado por las mujeres Korhan y desterrado por los hombres de Halis

El odio ha unido a las dos mujeres más poderosas de la mansión. Es el final de un hombre que no sabía que Halis Korhan estaba controlando todo desde la sombra.

Sehmuz

El fin de Sehmuz.

Publicidad

Ifakat y Gülgün le han tendido una trampa a Sehmuz en el puerto, el hombre al que culpan de la muerte de Orhan. Pero lo que nadie imaginaba es que todo forma parte de un plan mucho mayor: Halis Korhan orquestó la "muerte" de su hijo como una trampa maestra para vengarse de todos sus enemigos.

Después de haber entregado a Orhan a Mezide, Sehmuz ha aparecido en el puerto pensando que podía recuperar a Ifakat como si nada. Nada más verla, ha intentado endulzarla con palabras y excusas: “Mi dragón rojo, mi diosa de la fertilidad”, le ha dicho, incluso llevando un regalo para el bebé que cree que viene en camino.

Pero Ifakat ya no estaba para teatros. Lo ha mirado con un asco que lo ha dejado descolocado y le ha escupido la verdad en la cara: “¿Eres estúpido? Me creí tus mentiras. Eres patético”. Y cuando él ha intentado decir que es mejor olvidar el pasado, ella lo ha cortado: “Engañaste a Orhan. No apretaste el gatillo, pero eres su asesino”.

Los hombres de Halis han aparecido y lo han reducido mientras Ifakat no apartaba la mirada. Gülgün, que también estaba allí, no ha podido contener la rabia. Para ella, Sehmuz es el hombre que llevó a Orhan a la tumba, sin saber aún que Halis ha estado moviendo los hilos de esta tragedia desde la sombra para limpiar el camino de la familia.

Y entonces, Ifakat le ha dicho que su ambición no solo mató a Orhan, también ha destruido su propia sangre: “Mataste dos pájaros de un tiro. Igual que mataste a Orhan, mataste a tu propio hijo no nacido. Bravo”, le ha escupido.

Sehmuz se ha quedado hundido, sin fuerzas. Gülgün e Ifakat, unidas en este plan, han disfrutado de su caída: “¡Canalla! ¡Muérete!”, le han gritado mientras los hombres de Halis se lo llevaban para meterlo en un contenedor lejos de Estambul. Sehmuz ha pagado el precio más alto por su sucio juego.

Mert Ramazan Demir

Ferit sueña con envejecer juntos mientras Seyran cuenta los días que le quedan de vida

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Sehmuz

El fin de Sehmuz: atrapado por las mujeres Korhan y desterrado por los hombres de Halis

Itziar Atienza nos presenta a Nieves, su personaje en Sueños de libertad: "Su familia va a saltar por lo aires"

Itziar Atienza nos presenta a Nieves, su personaje en Sueños de libertad: "Su familia va a saltar por los aires"

Manu Baqueiro y Miquel Fernández

Manu Baqueiro, Elena Rivera y Miquel Fernández ponen a prueba su intuición legal antes del estreno de Perdiendo el juicio

Capítulo 493 de Sueños de libertad; 6 de febrero: Andrés pone en marcha la nulidad mientras María quiere marcharse
Resumen

Capítulo 493 de Sueños de libertad; 6 de febrero: Andrés pone en marcha la nulidad mientras María quiere marcharse

Begoña, desesperada por la salud de su bebé… ¡quiere bautizarle!
Capítulo 493

Begoña, desesperada por la salud de su bebé… ¡quiere bautizarle!

“Lo mejor para todos es que te vayas”: Pablo, harto de la insistencia de Marisol, le deja claro que no quiere nada con ella
Capítulo 493

“Lo mejor para todos es que te vayas”: Pablo, harto de la insistencia de Marisol, le deja claro que no quiere nada con ella

Salazar le recalca que lo que tuvieron fue un error y no se va a repetir, pero Marisol no se lo toma nada bien.

Andrés le entrega la carta de nulidad a María: “El único que vas a seguir siendo infeliz eres tú”
Capítulo 493

Andrés le entrega la carta de nulidad a María: “El único que vas a seguir siendo infeliz eres tú”

La joven responde con mucha rabia a la comunicación de Andrés, y le deja claro que se marchará de casa de la Reina.

Miguel y Luz trabajan incansables para no usar medidas drásticas con Juanito… ¿lograrán salvarle?

Miguel y Luz trabajan incansables para no usar medidas drásticas con Juanito… ¿lograrán salvarle?

"¿Qué haces?": Maral desata el caos en casa de Bahar en los próximos episodios de Renacer

"¿Qué haces?": Maral desata el caos en casa de Bahar en los próximos episodios de Renacer

¿Quién es José Juan Sevilla? Descubre todo sobre el actor que da vida a Rodrigo, el exnovio de Valentina en Sueños de libertad

¿Quién es José Juan Sevilla? Descubre todo sobre el actor que da vida a Rodrigo, el exnovio de Valentina en Sueños de libertad

Publicidad