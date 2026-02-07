El fin de Sehmuz: atrapado por las mujeres Korhan y desterrado por los hombres de Halis

Ifakat y Gülgün le han tendido una trampa a Sehmuz en el puerto, el hombre al que culpan de la muerte de Orhan. Pero lo que nadie imaginaba es que todo forma parte de un plan mucho mayor: Halis Korhan orquestó la "muerte" de su hijo como una trampa maestra para vengarse de todos sus enemigos.

Después de haber entregado a Orhan a Mezide, Sehmuz ha aparecido en el puerto pensando que podía recuperar a Ifakat como si nada. Nada más verla, ha intentado endulzarla con palabras y excusas: “Mi dragón rojo, mi diosa de la fertilidad”, le ha dicho, incluso llevando un regalo para el bebé que cree que viene en camino.

Pero Ifakat ya no estaba para teatros. Lo ha mirado con un asco que lo ha dejado descolocado y le ha escupido la verdad en la cara: “¿Eres estúpido? Me creí tus mentiras. Eres patético”. Y cuando él ha intentado decir que es mejor olvidar el pasado, ella lo ha cortado: “Engañaste a Orhan. No apretaste el gatillo, pero eres su asesino”.

Los hombres de Halis han aparecido y lo han reducido mientras Ifakat no apartaba la mirada. Gülgün, que también estaba allí, no ha podido contener la rabia. Para ella, Sehmuz es el hombre que llevó a Orhan a la tumba, sin saber aún que Halis ha estado moviendo los hilos de esta tragedia desde la sombra para limpiar el camino de la familia.

Y entonces, Ifakat le ha dicho que su ambición no solo mató a Orhan, también ha destruido su propia sangre: “Mataste dos pájaros de un tiro. Igual que mataste a Orhan, mataste a tu propio hijo no nacido. Bravo”, le ha escupido.

Sehmuz se ha quedado hundido, sin fuerzas. Gülgün e Ifakat, unidas en este plan, han disfrutado de su caída: “¡Canalla! ¡Muérete!”, le han gritado mientras los hombres de Halis se lo llevaban para meterlo en un contenedor lejos de Estambul. Sehmuz ha pagado el precio más alto por su sucio juego.