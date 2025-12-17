Ifakat cae en desgracia en la mansión Korhan tras ser sorprendida con Sehmuz

La tensión ya era máxima por el secuestro de Seyran cuando un golpe aún más devastador irrumpió en la mansión Korhan. Kaya, en un arranque desesperado, abrió la puerta y halló a Ifakat junto a Sehmuz, desatando una acusación fulminante que dejó a todos paralizados.

Halis llegó en silencio, pero su veredicto fue inapelable: Ifakat debía marcharse. Ni súplicas ni explicaciones frenaron su decisión. Gülgün tomó el control y la acompañó hasta la salida, sellando una expulsión humillante que evidenció la caída definitiva de Ifakat ante toda la familia.