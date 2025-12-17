Publicidad
Una nueva vida
Ifakat cae en desgracia en la mansión Korhan tras ser sorprendida con Sehmuz
El estallido de un nuevo escándalo sacude a los Korhan. La aparición de Sehmuz en la habitación de Ifakat desencadena su expulsión inmediata y un giro inesperado en plena crisis familiar.
La tensión ya era máxima por el secuestro de Seyran cuando un golpe aún más devastador irrumpió en la mansión Korhan. Kaya, en un arranque desesperado, abrió la puerta y halló a Ifakat junto a Sehmuz, desatando una acusación fulminante que dejó a todos paralizados.
Halis llegó en silencio, pero su veredicto fue inapelable: Ifakat debía marcharse. Ni súplicas ni explicaciones frenaron su decisión. Gülgün tomó el control y la acompañó hasta la salida, sellando una expulsión humillante que evidenció la caída definitiva de Ifakat ante toda la familia.