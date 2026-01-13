Ferit sueña con envejecer juntos mientras Seyran cuenta los días que le quedan de vida

La mañana en la mansión Korhan ha empezado con un momento de mucha intimidad y complicidad entre Ferit y Seyran. En el baño, entre bromas y miradas de deseo, la pareja ha demostrado que su atracción sigue intacta, aunque para Seyran cada caricia sea un recordatorio de lo que está a punto de perder.

Todo ha empezado con un juego de miradas mientras se arreglaban. Ferit, al darse cuenta de cómo lo observaba su mujer, no ha podido evitar bromear con ella: "Si sigues mirándome así, no podremos salir de este baño".

Entre risas y tensión sexual, Seyran intentaba que se diera prisa para no llegar tarde al médico, pero Ferit se ha quedado embobado mirando su reflejo en el espejo. "Sabes que hacemos buena pareja, ¿no?", le ha dicho con una sonrisa.

Sin embargo, Ferit, ilusionado con el futuro, ha empezado a imaginar cómo será su vida dentro de mucho tiempo. "Algún día veremos caras viejas en este espejo. Vamos a fijarnos bien para que se nos grabe en la memoria", le ha pedido.

Mientras él hablaba de envejecer juntos y de recordarse jóvenes para siempre, Seyran se ha callado con el corazón roto. Para ella, ese futuro no existe y sabe que nunca llegará a ver esa cara vieja en el espejo.

Ha sido un momento precioso, pero cargado de mucha tristeza para la joven, sabiendo que su tiempo se acaba.