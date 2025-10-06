Kazim ajusta cuentas con Ferit y le exige que se aleje de Seyran para siempre

Tras no conseguir la ayuda de Seyran, Ferit ha ido a la habitación del hospital a hablar con Kazim, intentando recordarle su pasado juntos y el hecho de que le salvó la vida. Pero se ha topado con un muro. Kazim, más fuerte y decidido que nunca, ha saldado esa deuda en un segundo recordándole que una vez lo libró de la muerte: “Salté delante de las balas por ti. Estamos en paz”.

Con Ferit sin argumentos, Kazim ha comenzado su ataque. Le ha echado en cara todo el sufrimiento que él y su familia han causado, desde las humillaciones de su abuelo hasta el dolor que aún siente en su cuerpo. Pero su reproche más duro ha sido al hablar de su hija Seyran y de cómo la ha dejado tras engañarla con Pelin y embarazarla.

Después de exigirle a Ferit que él también se humille por una vez, lo ha echado de su vida y de la de su hija para siempre: “Ahora... Sigue tu camino. No vuelvas a ver jamás a mi hija. No la confundas más. ¿Entendido?”. Ferit ha salido de allí roto, tras ser aplastado por el nuevo y vengativo patriarca de los Sanli.