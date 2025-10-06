La actriz Emma Govantes llega a la colonia y Carmen y Gema le proponen ser la imagen de ‘Pasión Oculta’

Parecía que ‘Pasión Oculta’, la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina iba a ser todo un éxito, pero nada más lejos de la realidad.

El nombre no les ha beneficiado en absoluto y tampoco las palabras de don Agustín que cree que ese perfume incita al pecado.

Para intentar aumentar las ventas, Carmen y Gema tienen una idea: que una actriz sea la imagen del nuevo perfume.

Carmen, entonces, se acuerda de su amiga Emma Govantes, que también es actriz, para que se ala imagen de ese nuevo perfume.

La reconocida actriz se presenta en la colonia y Gema y Carmen le cuentan su idea. ¿Aceptará la intérprete la propuesta?