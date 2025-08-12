Seyran no puede perdonar a Ferit: “Me enseñaste a amar, pero también a desconfiar”

Seyran ha recibido la noticia más dura. Pelin está embarazada y el hijo que espera es de Ferit. Lo ha descubierto todo de golpe. Ha gritado, ha llorado, y le ha pedido que se vaya. “Sal de mi vida, déjame irme”, ha dicho rota de dolor.

Ferit le ha suplicado perdón una y otra vez. Le ha dicho que no la traicionó, que fue algo del pasado. Pero Seyran ya no ha querido escuchar más. “Querías una garantía antes de dejarla”, le ha soltado, dolida.

Él ha negado esa intención, pero ha reconocido que tuvo miedo. Eso ha sido lo que más la ha enfadado. “¿Miedo? ¿Y por eso la trajiste delante de mí? ¿Por eso la secuestraste como si fueras un héroe?”, le ha gritado, sin poder entender nada.

Ferit ha intentado justificarlo todo, pero nada ha servido. Seyran se ha roto del todo cuando le ha recordado que está embarazada de su hijo, y ya no quedaba nada por salvar.

A pesar de que se quieren, ella le ha explicado que el amor no es suficiente. Y ha terminado así: “No me fío de tus palabras. Tus lágrimas son tan fugaces como tu amor”. ¿Será este el final definitivo entre ellos?