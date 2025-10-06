Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad

Irene y Cristina no van a parar hasta encontrar a José. Desde que saben que don Pedro está detrás de su desaparición, no han parado hasta encontrar alguna pista que les lleve hasta él.

Irene, entonces, le pide ayuda desesperada a Damián. Sabe que él es el único que puede ayudarlas.

Damián habla con el sargento Zabalza e intenta negociar con él. Sabe que ha estado recibiendo pagos de don Pedro y que él puede tener la llave de la libertad del padre biológico de Cristina.

El sargento le pide una gran suma dinero y Damián acepta, pero con una condición: quiere que el muestre una prueba que le demuestre que José Gutiérrez sigue con vida.

Damián consigue hablar unos segundos con el padre biológico de Cristina y comprueba que es él. ¿Cumplirá el sargento con su promesa y liberará a José?