Capítulo 408
Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad
Irene le ha pedido ayuda a Damián para que le ayude a encontrar con vida al padre biológico de Cristina.
Irene y Cristina no van a parar hasta encontrar a José. Desde que saben que don Pedro está detrás de su desaparición, no han parado hasta encontrar alguna pista que les lleve hasta él.
Irene, entonces, le pide ayuda desesperada a Damián. Sabe que él es el único que puede ayudarlas.
Damián habla con el sargento Zabalza e intenta negociar con él. Sabe que ha estado recibiendo pagos de don Pedro y que él puede tener la llave de la libertad del padre biológico de Cristina.
El sargento le pide una gran suma dinero y Damián acepta, pero con una condición: quiere que el muestre una prueba que le demuestre que José Gutiérrez sigue con vida.
Damián consigue hablar unos segundos con el padre biológico de Cristina y comprueba que es él. ¿Cumplirá el sargento con su promesa y liberará a José?
