Capítulo 428

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

El patriarca sigue muy enfadado. No puede creer que Brossard tenga ahora el control de la empresa.

Broosard se la ha jugado a Perfumerías De la Reina y ahora los franceses se han convertido en el socio mayoritario de la empresa gracias a los votos que salieron a favor de la venta en la junta de accionistas.

Ninguno de los accionistas, salvo Gabriel, sabían que Broosard estaba detrás de todo y que Massina era el gancho para que pensases que les iban a vender las acciones a ellos cuando en realidad era a la empresa francesa.

Todos votaron a favor menos Damián que no quería renunciar a su legado. El patriarca, lleno de rabia, va hasta casa de los Merino para reprocharles que votasen en favor de Massina.

Digna y Joaquín le hacen frente. Intentan que Damián vea que la venta de esas acciones era la única manera de salvar la empresa, sin embargo el patriarca cree que ha sido una traición y no les perdona que haya votado en contra del negocio familia ¿Qué pasará?

