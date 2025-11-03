Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 428

Pelayo anima a Marta a que intente perdonar a Digna: “Mi tía se debe pensar que la odio cuando sé por lo que está pasando”

La joven sigue enfadada con su tía y duda si debería hacer las paces con ella.

Descubrir que Digna mató, a su hermano en defensa propia ha sido como un jarro de agua fría. Sabe que en realidad fue Don Pedro quien dejó morir a su hermano, pero, aun así, que su tía esté implicada le atormenta.

Marta sigue enfada, pero empieza a ponerse del lado de su tía ya que a ella también le pasó algo parecido con Santiago en la casa de los montes.

Se desahoga con Pelayo y él la anima a tender puentes con su tía mientras intenta mostrarle su apoyo con todo lo que pasó con Fina ocultándole que fue él quien provocó que la hija de Isidro se marcharse de España. ¿Qué pasará?, ¿Marta lo descubrirá algún día?, ¿será capaz de perdonar a su tía?

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa
Capítulo 428

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”
Capítulo 428

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

La complicidad entre Carmen y David crece y ella le cuenta que Tasio pasa ahora por un mal momento.

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”
Capítulo 428

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

El patriarca sigue muy enfadado. No puede creer que Brossard tenga ahora el control de la empresa.

