Pelayo anima a Marta a que intente perdonar a Digna: “Mi tía se debe pensar que la odio cuando sé por lo que está pasando”

Descubrir que Digna mató, a su hermano en defensa propia ha sido como un jarro de agua fría. Sabe que en realidad fue Don Pedro quien dejó morir a su hermano, pero, aun así, que su tía esté implicada le atormenta.

Marta sigue enfada, pero empieza a ponerse del lado de su tía ya que a ella también le pasó algo parecido con Santiago en la casa de los montes.

Se desahoga con Pelayo y él la anima a tender puentes con su tía mientras intenta mostrarle su apoyo con todo lo que pasó con Fina ocultándole que fue él quien provocó que la hija de Isidro se marcharse de España. ¿Qué pasará?, ¿Marta lo descubrirá algún día?, ¿será capaz de perdonar a su tía?