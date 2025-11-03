Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 428

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

La complicidad entre Carmen y David crece y ella le cuenta que Tasio pasa ahora por un mal momento.

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

Publicidad

Carmen está muy contenta desde que ha vuelto a ver a David, su primer novio. Aunque está felizmente casada con Tasio, tiene un bonito recuerdo de ese primer amor.

David ha llegado a la colonia para reconstruir la sala de calderas que quedó destrozada tras la explosión y ninguno de los dos sabían que sus caminos volverían a cruzarse.

Carmen le cuenta al joven que Tasio lo está pasando por todo lo que está atravesando la empresa y él le dice que Tasio tiene mucha suerte con tener a una mujer como ella a su lado. “Es como si le hubiese tocado la lotería”.

David le dice que Tasio ya sabe que fueron novio y que espera que eso no haya supuesto un problema entre ellos.

El operario se sincera con ella y le dice que lo que tienen entre ambos es algo muy bonito y que él espera también volver a sentir eso algún ya que perdió recientemente al amor de su vida.

Carmen se queda muy pensativa mirándolo. ¿Será que empieza a dudar de sus sentimientos?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"

La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida
¿Su peor error?

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida

Dos pérdidas irreparables marcan un antes y un después en Renacer: esta noche, Bahar tendrá que ser más fuerte que nunca
Avance

Dos pérdidas irreparables marcan un antes y un después en Renacer: esta noche, Bahar tendrá que ser más fuerte que nunca

Ferit
Capítulo 60

Seyran humilla a Ferit ante la prensa: se va con Akin y lo deja solo frente a todos

Suna lo ha llevado a la cafetería donde Seyran estaba con Akin, y ante la prensa, ella ha tomado su mano y se ha marchado con él.

Suna
Capítulo 60

Ferit se aferra a su amor por Seyran mientras Suna lo enreda con sus mentiras

Aunque Seyran le pidió ayuda para alejar a Ferit por el chantaje de Ökkes, Suna ha aprovechado la situación, obsesionada con quedarse con él.

Hattuc

“Ya no tengo nada que ver contigo”: Hattuc cierra para siempre su historia con Halis

Seyran

"Ya no te quiero": la desesperada mentira de Seyran a Ferit que destruye su futuro juntos

Orhan

“No me mires con lástima, İfakat”: Orhan pierde la esperanza en prisión y se hunde entre reproches

Publicidad