Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

Carmen está muy contenta desde que ha vuelto a ver a David, su primer novio. Aunque está felizmente casada con Tasio, tiene un bonito recuerdo de ese primer amor.

David ha llegado a la colonia para reconstruir la sala de calderas que quedó destrozada tras la explosión y ninguno de los dos sabían que sus caminos volverían a cruzarse.

Carmen le cuenta al joven que Tasio lo está pasando por todo lo que está atravesando la empresa y él le dice que Tasio tiene mucha suerte con tener a una mujer como ella a su lado. “Es como si le hubiese tocado la lotería”.

David le dice que Tasio ya sabe que fueron novio y que espera que eso no haya supuesto un problema entre ellos.

El operario se sincera con ella y le dice que lo que tienen entre ambos es algo muy bonito y que él espera también volver a sentir eso algún ya que perdió recientemente al amor de su vida.

Carmen se queda muy pensativa mirándolo. ¿Será que empieza a dudar de sus sentimientos?