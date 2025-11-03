Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe comienza a conocer la colonia y a sus trabajadores

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Cloe, la enviada de Brossard a España llegará a la colonia de Toledo. ¿Qué va a pasar ahora?

La joven conocerá a Marta y Pelayo, de quien ya había visto fotos... ¿cómo se llevará con ellos? Además, visitará la tienda de perfumes y conocerá a las chicas. ¿Qué piensa hacer allí?

Por su parte, Marta pasará un trago complicado, recibirá una carta de Eladio desde prisión quien la citará allí. ¿Qué quiere ahora? ¿Estará dispuesta Marta a ir allí?

Andrés y Begoña se reencontrarán tras la explosión, y la enfermera descubrirá que efectivamente no recuerda nada... ¿Le contará que está embarazada de Gabriel?

