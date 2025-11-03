Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 428

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

El joven va a visitar a su hermano al hospital después de que haya despertado.

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

Publicidad

Andrés se sigue recuperando en el hospital después de permanecer varios días en coma tras la explosión.

Su familia va a visitarlo cada día y Tasio no podía ser menos. El joven se siente muy culpable por lo ocurrido ya que fue él quien llamó Andrés el día que la caldera explotó para decirle que algo pasaba en la fábrica.

“Tú no tienes la culpa de nada”, le dice Andrés a su hermano mientras él le responde que aquí el único héroe que existe es él.

Tasio, acompañado de Marta, le cuentan a Andrés que la fábrica ha sido adquirida por Massina, pero no sabe las últimas noticias.

Tasio le confirma a sus hermanos que detrás de Massina está Broosard: “A partir de ahora os dueños de Perfumerías De a Reina van a ser nuestros peores enemigos”.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"
14 años después

La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida
¿Su peor error?

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida

Dos pérdidas irreparables marcan un antes y un después en Renacer: esta noche, Bahar tendrá que ser más fuerte que nunca
Avance

Dos pérdidas irreparables marcan un antes y un después en Renacer: esta noche, Bahar tendrá que ser más fuerte que nunca

El destino la pone a prueba una vez más pero, aunque la vida la rompa, ella siempre encuentra la forma de renacer.

Ferit
Capítulo 60

Seyran humilla a Ferit ante la prensa: se va con Akin y lo deja solo frente a todos

Suna lo ha llevado a la cafetería donde Seyran estaba con Akin, y ante la prensa, ella ha tomado su mano y se ha marchado con él.

Suna

Ferit se aferra a su amor por Seyran mientras Suna lo enreda con sus mentiras

Hattuc

“Ya no tengo nada que ver contigo”: Hattuc cierra para siempre su historia con Halis

Seyran

"Ya no te quiero": la desesperada mentira de Seyran a Ferit que destruye su futuro juntos

Publicidad