Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

Andrés se sigue recuperando en el hospital después de permanecer varios días en coma tras la explosión.

Su familia va a visitarlo cada día y Tasio no podía ser menos. El joven se siente muy culpable por lo ocurrido ya que fue él quien llamó Andrés el día que la caldera explotó para decirle que algo pasaba en la fábrica.

“Tú no tienes la culpa de nada”, le dice Andrés a su hermano mientras él le responde que aquí el único héroe que existe es él.

Tasio, acompañado de Marta, le cuentan a Andrés que la fábrica ha sido adquirida por Massina, pero no sabe las últimas noticias.

Tasio le confirma a sus hermanos que detrás de Massina está Broosard: “A partir de ahora os dueños de Perfumerías De a Reina van a ser nuestros peores enemigos”.