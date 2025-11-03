Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Los De la Reina viven momentos de tensión después de que Brossard se haya hecho con el control de la fábrica.

Damián ha estallado contra los Merino. Cree que por su culpa ahora la empresa se encuentra en esta situación y no duda en cargar contra ellos y también contra Digna, aunque ella no ha dudado en dejarle las cosas bien claras.

Mientras tanto, Carmen revive viejos sentimientos tras reencontrarse con David, su primer amor. ¿Estará comenzando a tener dudas?, ¿está en peligro su relación con su marido?

Tasio va a visitar a su hermano Andrés. Le confiesa que se siente culpable por lo que pasó el día de la explosión y le revela la verdad sobre la situación por la que está atravesando la empresa. ¡El joven no puede creérselo que ahora Perfumerías De la Reina esté en manos de Brossard!

Por otro lado, Marta intenta sobrellevar el saber que su tía Digna mató a su hermano Jesús, y con la ayuda de Pelayo, empieza a plantearse si será capaz de perdonarla. Ella con Santiago pasó por algo muy parecido y saber perfectamente cómo se siente su tía. ¿Será capaz de perdonarla?

