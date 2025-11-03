Antena 3 LogoAntena3
Resumen

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

La matriarca de los Merino quiere que su sobrina vuelva a confiar en ella y hacer las paces con ella.

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Los De la Reina viven momentos de tensión después de que Brossard se haya hecho con el control de la fábrica.

Damián ha estallado contra los Merino. Cree que por su culpa ahora la empresa se encuentra en esta situación y no duda en cargar contra ellos y también contra Digna, aunque ella no ha dudado en dejarle las cosas bien claras.

Mientras tanto, Carmen revive viejos sentimientos tras reencontrarse con David, su primer amor. ¿Estará comenzando a tener dudas?, ¿está en peligro su relación con su marido?

Tasio va a visitar a su hermano Andrés. Le confiesa que se siente culpable por lo que pasó el día de la explosión y le revela la verdad sobre la situación por la que está atravesando la empresa. ¡El joven no puede creérselo que ahora Perfumerías De la Reina esté en manos de Brossard!

Por otro lado, Marta intenta sobrellevar el saber que su tía Digna mató a su hermano Jesús, y con la ayuda de Pelayo, empieza a plantearse si será capaz de perdonarla. Ella con Santiago pasó por algo muy parecido y saber perfectamente cómo se siente su tía. ¿Será capaz de perdonarla?

Vuelve a ver el capitulazo de hoy en atresplayer.

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe comienza a conocer la colonia y a sus trabajadores

Pelayo anima a Marta a que intente perdonar a Digna: “Mi tía se debe pensar que la odio cuando sé por lo que está pasando”

¿Qué haría Antonio Velázquez ante estas encrucijadas? ¡Podemos a prueba al actor!
¿Qué haría Antonio Velázquez ante estas encrucijadas? ¡Ponemos a prueba al actor!

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa
Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”
La complicidad entre Carmen y David crece y ella le cuenta que Tasio pasa ahora por un mal momento.

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”
El patriarca sigue muy enfadado. No puede creer que Brossard tenga ahora el control de la empresa.

