Contenido exclusivo
¿Qué haría Antonio Velázquez ante estas encrucijadas? ¡Ponemos a prueba al actor!
Hemos sometido al intérprete que da vida a David en La Encrucijada a un divertido juego en el que ha tenido que mojarse y tomar decisiones.
Publicidad
David, el hijo de Octavio Oramas, es probablemente uno de los personajes más complejos y de los que más evolución han tenido en La Encrucijada, desde su trama con Julia y Patricia hasta la complicada relación con su padre.
Antonio Velázquez es el actor que da vida a este personaje y, aprovechando una entrevista que ha concedido a la web de Antena 3, hemos querido ponerlo ante varias encrucijadas. ¿Cómo actuaría ante estas situaciones?
El actor tiene claro que preferiría despertarse totalmente desnudo en mitad de un bosque lejos de casa a en ropa interior en el trabajo y también prefería sacrificar el salir de día para poder hacerlo de noche. ¡Descubre el juego completo dándole al play al vídeo de arriba!
Publicidad