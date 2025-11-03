Antena 3 LogoAntena3
¿Qué haría Antonio Velázquez ante estas encrucijadas? ¡Ponemos a prueba al actor!

Hemos sometido al intérprete que da vida a David en La Encrucijada a un divertido juego en el que ha tenido que mojarse y tomar decisiones.

David, el hijo de Octavio Oramas, es probablemente uno de los personajes más complejos y de los que más evolución han tenido en La Encrucijada, desde su trama con Julia y Patricia hasta la complicada relación con su padre.

Antonio Velázquez es el actor que da vida a este personaje y, aprovechando una entrevista que ha concedido a la web de Antena 3, hemos querido ponerlo ante varias encrucijadas. ¿Cómo actuaría ante estas situaciones?

El actor tiene claro que preferiría despertarse totalmente desnudo en mitad de un bosque lejos de casa a en ropa interior en el trabajo y también prefería sacrificar el salir de día para poder hacerlo de noche. ¡Descubre el juego completo dándole al play al vídeo de arriba!

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”
Capítulo 428

La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"
14 años después

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida
¿Su peor error?

El hombre que fue el padre de su hijo ha vuelto a su vida y esta vez parece que nada podrá detenerla. ¿Está cometiendo un grave error?

Dos pérdidas irreparables marcan un antes y un después en Renacer: esta noche, Bahar tendrá que ser más fuerte que nunca
Avance

El destino la pone a prueba una vez más pero, aunque la vida la rompa, ella siempre encuentra la forma de renacer.

