Mejores momentos | Capítulo 5
Sonia se enfrenta a sus hermanas: “Al final los hombres siempre te acaban decepcionando”
Durante un paseo, las hermanas Beched intentan saber los motivos por los que Sonia ha terminado echando a Can de su casa tras una noche de sexo increíble y la atracción que existe entre ambos.
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Sonia se ha arrepentido de dar el paso al tener sexo con Can y ha buscado todas las excusas posibles para echar al piloto de su casa.
Durante un paseo con Lidia y Ruth, Sonia intenta justificar su actitud con el piloto. Sus hermanas están empeñadas en que Can le gusta de verdad, “no estaba pensando con claridad” les dice Sonia a sus hermanas.
La empresaria ha decidido justificarse y escribir a un antiguo ligue para demostrar a sus hermanas que no está enganchada a Can.
“Los hombres están bien para algunas cosas, pero al final siempre te acaban decepcionando y haciendo daño” les dice Sonia a sus hermanas que no se creen ni una palabra de todo lo que les ha dicho.
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