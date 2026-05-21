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Mejores momentos | Capítulo 5

Sonia se enfrenta a sus hermanas: “Al final los hombres siempre te acaban decepcionando”

Durante un paseo, las hermanas Beched intentan saber los motivos por los que Sonia ha terminado echando a Can de su casa tras una noche de sexo increíble y la atracción que existe entre ambos.

Sonia se enfrenta a sus hermanas

Sonia se enfrenta a sus hermanas: “Al final los hombres siempre te acaban decepcionando”

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Carmen Pardo
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Sonia se ha arrepentido de dar el paso al tener sexo con Can y ha buscado todas las excusas posibles para echar al piloto de su casa.

Sonia, ¿arrepentida de acostarse con Can?:

Sonia, ¿arrepentida de acostarse con Can?: “¿Podemos hablar? Sé lo que estás haciendo”

Durante un paseo con Lidia y Ruth, Sonia intenta justificar su actitud con el piloto. Sus hermanas están empeñadas en que Can le gusta de verdad, “no estaba pensando con claridad” les dice Sonia a sus hermanas.

La empresaria ha decidido justificarse y escribir a un antiguo ligue para demostrar a sus hermanas que no está enganchada a Can.

Los hombres están bien para algunas cosas, pero al final siempre te acaban decepcionando y haciendo daño” les dice Sonia a sus hermanas que no se creen ni una palabra de todo lo que les ha dicho.

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