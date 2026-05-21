Sonia se enfrenta a sus hermanas: “Al final los hombres siempre te acaban decepcionando”

Sonia se ha arrepentido de dar el paso al tener sexo con Can y ha buscado todas las excusas posibles para echar al piloto de su casa.

Durante un paseo con Lidia y Ruth, Sonia intenta justificar su actitud con el piloto. Sus hermanas están empeñadas en que Can le gusta de verdad, “no estaba pensando con claridad” les dice Sonia a sus hermanas.

La empresaria ha decidido justificarse y escribir a un antiguo ligue para demostrar a sus hermanas que no está enganchada a Can.

“Los hombres están bien para algunas cosas, pero al final siempre te acaban decepcionando y haciendo daño” les dice Sonia a sus hermanas que no se creen ni una palabra de todo lo que les ha dicho.

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