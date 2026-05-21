El compromiso de Amelie le abre los ojos a Raissa: “Estaba enamorada de la idea de ella, de nosotras”

Raissa no puede ver lo que ha visto publicado en redes sociales por parte de Amelie, una foto con un anillo de compromiso. “¿Se ha vuelto a comprometer?, pues si que tiene ganas de casarse esta chica?” le dice Can a su hermana pequeña.

Sobre cómo se encuentra, la joven le asegura a su hermano que pensaba que iba a estar peor, “veo esta foto y pienso quién es esta chica que tiene tan mal gusto para la ropa” ha dicho sobre su exprometida.

En plenas confidencias, a Can le suena el teléfono, “no me lo puedo creer, papá” le dice a su hermana. Raissa le ha aconsejado a su hermano huir a Londres para escapar de las ataduras de su padre, ¿le hará caso el piloto?

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