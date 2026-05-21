Mejores momentos | Capítulo 5
El compromiso de Amelie le abre los ojos a Raissa: “Estaba enamorada de la idea de ella, de nosotras”
Raissa se sienta junto a su hermano para hablarle de lo que su expareja la ha hecho y cómo lo ha publicado en redes sociales.
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Raissa no puede ver lo que ha visto publicado en redes sociales por parte de Amelie, una foto con un anillo de compromiso. “¿Se ha vuelto a comprometer?, pues si que tiene ganas de casarse esta chica?” le dice Can a su hermana pequeña.
Sobre cómo se encuentra, la joven le asegura a su hermano que pensaba que iba a estar peor, “veo esta foto y pienso quién es esta chica que tiene tan mal gusto para la ropa” ha dicho sobre su exprometida.
En plenas confidencias, a Can le suena el teléfono, “no me lo puedo creer, papá” le dice a su hermana. Raissa le ha aconsejado a su hermano huir a Londres para escapar de las ataduras de su padre, ¿le hará caso el piloto?
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