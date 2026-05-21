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Capítulo 565 de Sueños de libertad; 21 de mayo: Andrés comunica a los trabajadores el cierre de la fábrica en Toledo

Los trabajadores se quedan en hundidos tras saber que la fábrica se trasladará a Marruecos.

Capítulo 565 de Sueños de libertad; 21 de mayo: Andrés comunica a los trabajadores el cierre de la fábrica en Toledo

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Los Salazar ya saben que Salva es el novio de Mabel. Nieves y Pablo se han quedado sin palabras. Poco después, el cantinero le ha confesado a su novia que estuvo diez años en prisión

Por otro lado, la Guardia Civil ha interrogado a Álvaro y él ha pensado que Salva ha le ha delatado. ¿Descubrirán pronto que él estuvo involucrado en el robo de los camiones?

Por otro lado, Andrés ha reunido a los empleados de la fábrica para contarles la situación de la empresa: en tres meses la fábrica se trasladará a Marruecos... ¡Todos se quedan hundidos!

Y Marta le ha dicho a Claudia si quiere ser ella la encargada de la tienda tras la marcha de Carmen hasta el cierre de la tienda.

Y Damián le ha revelado toda la verdad a Pablo: le ha confesado que él empujó a Gervasio al suicidio y el patriarca de los Salazar ha roto su amistad con él… ¿para siempre?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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