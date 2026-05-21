Mejores momentos | Capítulo 5
Sonia y Can dan rienda suelta a sus sentimientos: Besos, caricias y mucho fuego
Tras descubrir que Ibiza no se encuentra en casa, la pareja se ha dejado llevar por sus fantasías pasando una noche de sexo intenso.
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Can y Sonia no han podido reprimir más su atracción y han acabado cumpliendo sus mejores fantasías en casa de la empresaria.
Pura pasión la que han protagonizado la pareja al adentrarse en una intensa noche de sexo y placer.
Miradas intensas y muchas ganas las que tenían Sonia y Can de disfrutar de un momento de intimidad entre ambos donde las palabras han sobrado.
Así ha sido el encuentro sexual entre Can y Sonia.
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