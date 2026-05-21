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Mejores momentos | Capítulo 5

Sonia, ¿arrepentida de acostarse con Can?: “¿Podemos hablar? Sé lo que estás haciendo”

La joven no quiere desayunar junto al piloto y le pone todo tipo de excusas para que salga lo antes posible de su casa.

Sonia, ¿arrepentida de acostarse con Can?:

Sonia, ¿arrepentida de acostarse con Can?: “¿Podemos hablar? Sé lo que estás haciendo”

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Carmen Pardo
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La pasión ha estallado entre Sonia y Can y han pasado una noche de sexo increíble en casa de la empresaria.

Sonia y Can dan rienda suelta a sus sentimientos: Besos, caricias y mucho fuego

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Al despertarse el piloto se encuentra solo en la cama de matrimonio y ve a Sonia a medio vestir. “Me tengo que ir a trabajar” le dice la empresaria cuando la propone desayunar juntos.

Can no desiste en su empeño y le lanza una sonrisa, acostumbrado a ser él quién pone esas excusas, “sé lo que estás haciendo, estás de coña, ¿no?” le dice el piloto a la empresaria.

Sonia busca todas las excusas para echarle mientras Can no se puede creer lo que está viviendo, “he hecho algo que te haya molestado?” le dice mientras la empresaria le da con la puerta de su casa en las narices.

¿Se habrá arrepentido Sonia de su noche de pasión con Can?

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