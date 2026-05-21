Sonia, ¿arrepentida de acostarse con Can?: “¿Podemos hablar? Sé lo que estás haciendo”

La pasión ha estallado entre Sonia y Can y han pasado una noche de sexo increíble en casa de la empresaria.

Al despertarse el piloto se encuentra solo en la cama de matrimonio y ve a Sonia a medio vestir. “Me tengo que ir a trabajar” le dice la empresaria cuando la propone desayunar juntos.

Can no desiste en su empeño y le lanza una sonrisa, acostumbrado a ser él quién pone esas excusas, “sé lo que estás haciendo, estás de coña, ¿no?” le dice el piloto a la empresaria.

Sonia busca todas las excusas para echarle mientras Can no se puede creer lo que está viviendo, “he hecho algo que te haya molestado?” le dice mientras la empresaria le da con la puerta de su casa en las narices.

¿Se habrá arrepentido Sonia de su noche de pasión con Can?

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