“Me estás agarrando tú”: el sueño de Seyran que delata que sigue atada a Ferit

A veces el subconsciente es más sincero que nuestras propias palabras. Seyran está decidida a construir un futuro lejos de los Korhan, pero su primer reencuentro con Ferit ha desatado una tormenta que ni ella misma puede controlar.

Volver a ver a Ferit ha sido como un terremoto para Seyran. Ella intenta convencerse de que su futuro está con Sinan, pero su mente le ha jugado una mala pasada con un sueño que lo cambia todo. Seyran empieza dibujando a Sinan, pero de repente, al levantar la vista, él ya no está. La silla está vacía.

Desesperada, se levanta para buscarlo, pero al darse la vuelta, quien aparece ante ella es Ferit. Con una seguridad que asusta, él le dice: “No estás en el lugar equivocado”.

Es entonces cuando Seyran ve a Sinan aparecer para intentar rescatarla, pidiéndole que se vaya con él: “Vámonos, Seyran”. En mitad de ese caos, ella empieza a gritarle a Ferit: “Suéltame el brazo. Te digo que lo sueltes”. Sin embargo, la respuesta de su exmarido es un golpe de realidad que la deja helada: “Me estás agarrando tú”.

Seyran se despierta sobresaltada, con el corazón a mil, dándose cuenta de la cruda verdad de su sueño. No es que Ferit no la deje ir, es que es ella la que, de forma inconsciente, no es capaz de soltarle la mano.

Aunque intente refugiarse en los brazos de Sinan, volver a ver a su gran amor le ha revuelto todo. ¿Podrá seguir adelante sabiendo que su corazón la está traicionando?

