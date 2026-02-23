¿Una señal del destino?: el desmayo de Memo une a Seyran y Ferit en su lugar más especial

Ferit ha ido a la pizzería donde solía ir con Seyran acompañado de su ayudante, el especial y carismático Memo. Pero lo que iba a ser una comida tranquila se ha convertido en un momento de muchísima tensión.

Al entrar, se han encontrado saliendo de allí a Seyran y Sinan. En medio de ese ambiente tan incómodo, Memo se ha desmayado de repente. El susto ha sido tremendo. Mientras Seyran sugería llamar a una ambulancia, Memo se ha despertado un poco aturdido diciendo que no quería ruidos y pidiendo agua. Ha sido Seyran quien se la ha dado con mucho cariño.

Tras el susto, Memo ha recuperado el sentido diciendo que se le había puesto todo negro y que se había caído de bruces. Aunque el momento ha servido para que Seyran y Ferit volvieran a estar cerca por un instante, Sinan se ha llevado a Seyran de allí rápidamente, dejando a Ferit y a Memo a solas con sus pizzas y con un vacío enorme después de este encuentro tan agridulce.