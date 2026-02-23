Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 75

¿Una señal del destino?: el desmayo de Memo une a Seyran y Ferit en su lugar más especial

La joven no ha dudado en socorrer al ayudante de su ex, demostrando que donde hubo fuego, siempre quedan cenizas.

Ferit

Publicidad

Ferit ha ido a la pizzería donde solía ir con Seyran acompañado de su ayudante, el especial y carismático Memo. Pero lo que iba a ser una comida tranquila se ha convertido en un momento de muchísima tensión.

Al entrar, se han encontrado saliendo de allí a Seyran y Sinan. En medio de ese ambiente tan incómodo, Memo se ha desmayado de repente. El susto ha sido tremendo. Mientras Seyran sugería llamar a una ambulancia, Memo se ha despertado un poco aturdido diciendo que no quería ruidos y pidiendo agua. Ha sido Seyran quien se la ha dado con mucho cariño.

Tras el susto, Memo ha recuperado el sentido diciendo que se le había puesto todo negro y que se había caído de bruces. Aunque el momento ha servido para que Seyran y Ferit volvieran a estar cerca por un instante, Sinan se ha llevado a Seyran de allí rápidamente, dejando a Ferit y a Memo a solas con sus pizzas y con un vacío enorme después de este encuentro tan agridulce.

Ayla

¡Una nueva enemiga! La madre de Sinan, dispuesta a todo para separarlo de Seyran

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit

¿Una señal del destino?: el desmayo de Memo une a Seyran y Ferit en su lugar más especial

Ayla

¡Una nueva enemiga! La madre de Sinan, dispuesta a todo para separarlo de Seyran

Ferit y Diyar

Ferit vuelve a caer en sus demonios y Diyar lo rescata en el momento más triste

Kazim
Capítulo 75

“Tu sitio ya no está aquí”: Kazim echa a Ferit de la boda y le recuerda que su historia con Seyran terminó

Ferit y Seyran
Capítulo 75

Seyran y Ferit reviven su boda mientras ven a Suna y Abidin triunfar en el altar

Seyran
Capítulo 75

¡El guiño más cómplice! Seyran le recuerda a Ferit quién es para que no se rinda

¡Vuelve la conexión entre ellos! Ferit confiesa que no puede diseñar y Seyran sale al rescate, recordándole que es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga.

Xenia Tostado llega a Sueños de libertad con un personaje que lo va a revolucionar todo: “Beatriz es una superviviente de la vida”
Entrevista exclusiva

Xenia Tostado llega a Sueños de libertad con un personaje que lo va a revolucionar todo: “Beatriz es una superviviente de la vida”

La intérprete aterriza en la serie más vista de la televisión para dar vida a Beatriz Lejena, la mujer de Gabriel.

Begoña y Beatriz en el capítulo 508 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz, decidida a arruinar la vida de Gabriel, conocerá a Begoña

Seyran

“Me late el corazón cuando veo a Ferit”: el ataque de nervios de Seyran tras su reencuentro, esta noche en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza con desvelar el secreto de Marta y Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza con desvelar el secreto de Marta y Cloe

Publicidad