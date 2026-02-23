Derya Alabora es Ayla Kantarci: la nueva suegra de Seyran que llega para desatar el caos en Una nueva vida

Ayla Kantarci, la madre de Sinan y nueva suegra de Seyran, irrumpe en Una nueva vida como una presencia despótica y controladora. Desde su llegada, marca el paso del conflicto: no acepta el pasado de su nuera y se posiciona como la principal amenaza para Seyran, decidida a destruirla si es necesario.

Es, en esencia, el nuevo poder materno que condiciona la relación de Seyran y Sinan. Una relación que, además, él ha tratado de mantener en secreto por la influencia de Ayla, y que reconfigura el tablero de alianzas en torno a la mansión Korhan.

Así es Derya Alabora

La actriz que da vida a Ayla es Derya Alabora, intérprete turca de larga trayectoria, graduada en Teatro por el Conservatorio de la Universidad Mimar Sinan, y ganadora de dos premios Golden Orange.

Nacida en Estambul, aporta al personaje una mezcla de autoridad y frialdad que encaja con el rol de antagonista familiar.

Ayla y Güngün, dos polos opuestos

Frente a Ayla, se sitúa Gülgün, quien apareció en la vida de Seyran como una figura protectora, más emocional que coercitiva. Mientras Ayla encarna el control implacable que presiona y desestabiliza a Seyran desde fuera, Gülgün actúa desde los afectos, y conoce de primera mano el dolor y las contradicciones que rodean a Ferit. El contraste es nítido: Ayla llega para levantar muros y fiscalizar; Gülgün vuelve para amortiguar golpes y, cuando toca, plantar cara como madre.