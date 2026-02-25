Ferit y Seyran afrontan su pasado con nostalgia en la boda de Suna y Abidin

La boda de Suna y Abidin sirve como espejo emocional para Seyran y Ferit, cuya presencia como testigos reaviva memorias de su segunda boda y promesas pasadas. Estar tan cerca del altar despierta en ambos sensaciones encontradas entre cariño y distancia.

A medida que la ceremonia avanza, Seyran y Ferit sienten el contraste entre el éxito del amor ajeno y el final de su relación.