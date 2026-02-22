¡Una nueva enemiga! La madre de Sinan, dispuesta a todo para separarlo de Seyran

Tras la boda de Abidin y Suna, Sinan ha regresado a casa para reencontrarse con su madre, Ayla Kantarci. Pero lo que parecía un abrazo cariñoso se ha convertido rápidamente en una advertencia muy seria.

A diferencia de Gülgün, que siempre quiso a Seyran como a una hija, Ayla la detesta y no piensa permitir que esa relación siga adelante. La mujer ha sido implacable y ha atacado duramente el pasado de Seyran. Le ha recordado a su hijo el escándalo que protagonizó en televisión contra Ferit y su familia, llamándola "oportunista" y "nueva rica".

Para ella, Seyran no es una chica virtuosa ni digna de confianza, y está convencida de que solo busca fama. "Esa chica no es la adecuada para ser la madre de tus hijos", le ha gritado.

A pesar de que Sinan ha intentado defenderla, asegurando que Seyran ha sufrido mucho y ha cambiado, su madre no quiere escuchar razones. Ayla cree que la joven lleva el daño "en los genes" y que, tarde o temprano, terminará destruyendo a su hijo. Así, le ha dejado claro que hará todo lo posible por impedir que se casen. Seyran no lo sabe, pero acaba de cruzarse en el camino de una mujer que promete ser su peor pesadilla.