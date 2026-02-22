Antena3
Capítulo 75

¡El guiño más cómplice! Seyran le recuerda a Ferit quién es para que no se rinda

¡Vuelve la conexión entre ellos! Ferit confiesa que no puede diseñar y Seyran sale al rescate, recordándole que es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga.

Seyran

En medio de la celebración por la boda de Suna y Abidin, un pequeño detalle ha vuelto a unir a Seyran y Ferit. Él se ha quedado impresionado al ver el collar tan increíble que llevaba la novia y no ha podido evitar preguntar por él. Suna, con mucho orgullo, le ha confesado que ha sido un diseño exclusivo de su hermana Seyran.

Poco después, los dos se han quedado a solas frente al altar y han tenido una conversación llena de complicidad. Ferit quería saber si ella seguía dibujando, pero Seyran le ha explicado que ahora solo lo hace para ocasiones muy especiales. Sin embargo, ella sabe perfectamente que su exmarido está pasando por un bache creativo justo antes de una presentación muy importante.

En ese momento, él le ha confesado con mucha sinceridad que se siente bloqueado y que no es capaz de diseñar nada. Ha sido entonces cuando Seyran ha sacado su lado más tierno para animarle: “No te pongas nervioso. Eres Ferit Korhan, lo lograrás”, le ha dicho con una sonrisa.

Sin duda, ha sido un momento precioso donde, a pesar de todo el dolor pasado, Seyran ha vuelto a ser el mayor apoyo de Ferit, dándole la confianza que tanto necesitaba.

Seyran y Ferit reviven su boda mientras ven a Suna y Abidin triunfar en el altar

