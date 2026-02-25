Sueños de libertad cumple dos años como la serie más vista de la televisión

Sueños de libertad celebra dos años de emisión y más de 500 capítulos como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y referencia indiscutible de la ficción en España. Además, lo hace a lo grande, pues se encuentra en su mejor mes de la historia (14,6%). La serie de Antena 3 alcanza este triple hito en plena forma, liderando de forma absoluta y arrasando cada tarde, mientras inaugura una nueva etapa marcada por un salto temporal de cuatro meses en la historia, que impulsa la evolución de sus personajes y abre nuevas tramas.

Coincidiendo con este cambio de temporada, la serie incorpora a diez nuevos intérpretes que se suman a su elenco: Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano. Sus personajes han llegado para sacudir las tramas y tener un impacto directo en el devenir de los protagonistas.

Este salto temporal muestra cómo han evolucionado las relaciones, los conflictos y las decisiones pendientes, al tiempo que la llegada de nuevos personajes generará alianzas inesperadas, tensiones y nuevos retos que pondrán a prueba los equilibrios establecidos. Una nueva familia se incorpora a ficción: La familia Salazar, que llega a la colonia aparentando solidez y estabilidad, pero arrastra un pasado lleno de secretos. Pablo (Fernando Andina), un empresario marcado por una infidelidad, y Nieves (Itziar Atienza) su mujer, verán cómo su matrimonio se resquebraja con la reaparición de una antigua amante. Mientras Miguel (Marco H. Medina), hijo mayor de los Salazar, se enfrenta a sus propios conflictos emocionales como nuevo médico del dispensario y Mabel (Delia Brufau), la hija rebelde, buscará su lugar desafiando las normas familiares.

Además, esta temporada ha llegado acompañada de la nueva, y esperada, cabecera de Sueños de libertad, interpretada por Malú, que ya se puede ver al comienzo de la ficción de Antena 3

Tras consolidarse como el gran fenómeno televisivo y liderar las audiencias de manera sostenida, Sueños de libertad afronta esta nueva temporada reforzando su universo narrativo sin perder la esencia que la ha convertido en un referente para los espectadores.

Dos años después de su estreno y superados los 500 capítulos, Sueños de libertad no solo mantiene el liderazgo: lo amplía y lo consolida como un dominio incontestable en la sobremesa televisiva.

La serie firma esta temporada una media del 14,2% de cuota de pantalla y 1.238.000 espectadores, situándose muy por delante de sus competidores directos y aventajando en +3,8 puntos y en +6,3 puntos. Además, mejora +1 punto con respecto a la temporada anterior y con respecto al primer aniversario de la serie.

El arranque de 2026 refuerza esta tendencia al alza: en febrero alcanza un 14,6% de cuota de pantalla, su mejor mes de la historia. Mes, en el que ha registrado su máximo histórico llegando al 15,8% de cuota y 1.549.000 espectadores, lo que demuestra que la serie no solo resiste el paso del tiempo, sino que crece y se fortalece.

Su capacidad de impacto trasciende la emisión lineal: 2.063.000 espectadores únicos y 22 millones de contactos acumulados, alcanzando al 46,9% de la población, confirman que casi la mitad de los españoles ha conectado en algún momento con la ficción esta temporada.

El liderazgo es prácticamente absoluto: casi en el 100% de sus emisiones, una hegemonía que convierte a Sueños de libertad en la oferta de ficción más sólida y regular de la televisión diaria.

Por públicos, la serie muestra una fortaleza transversal, con especial potencia en mujeres (17,3%) y mayores de 65 años (17,4%), y resultados muy robustos en el target de 55 a 64 años (14,2%), consolidando una audiencia fiel y estable. Territorialmente, el liderazgo se dispara en comunidades como Castilla y León (23,6%), Murcia (18,5%), Castilla-La Mancha (18,3%), Navarra (17,7%) o Comunidad Valenciana (17,5%), donde se convierte en un auténtico fenómeno.

Además, su fortaleza impulsa el rendimiento de la cadena en la franja de 15:50 a 17:00 horas (lunes a viernes), que mejora +1,0 punto respecto al periodo anterior hasta el 13,2%.

Con estos resultados, Sueños de libertad celebra su segundo aniversario reafirmándose no solo como la serie más vista, sino como el gran referente de la ficción diaria en España y uno de los pilares estratégicos del liderazgo de Antena 3.

Los espectadores no fallan a su cita diaria con Sueños de libertad en Antena 3, que puede verse de lunes a viernes a las 15:45 h y también está disponible en atresplayer. Fuera de España, ‘Sueños de libertad’ puede verse a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

Sueños de libertad está protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Alberto Lozano, Laura Rozalén, Daniel Albaladejo, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Antea Rodríguez, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Pepa Aniorte, y Amanda Cárdenas, completan el reparto de la serie.