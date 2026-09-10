Mejores momentos | Capítulo 2
Gustavo confiesa a Inés que están endeudados: “Vivimos por encima de nuestras posibilidades”
Después de recibir una paliza en plena calle, al empresario no le ha quedado más remedio que contarle a su mujer que están metidos en problemas.
Publicidad
Después de 17 años viviendo en Cuba, los Valdés han conseguido situarse como una de las familias más poderosas del lugar. Sin embargo, Inés y su familia no pueden imaginarse que su situación no es tan idílica como creen.
Gustavo ha recibido una paliza en plena calle y, aunque ha intentado hacerle creer a su mujer que se ha caído, Inés no es tonta. Al empresario no le ha quedado más remedio que contarle la verdad: su hermano no murió por enfermedad, se quitó la vida por todas las deudas que tenía.
“Los intereses de la deuda aumentan y nosotros vivimos por encima de nuestras posibilidades”, le explica Gustavo a su mujer. Inés le echa en cara que le haya ocultado algo tan importante durante tanto tiempo y lo peor es que ha puesto en peligro su vida y la de su familia.
“Lo solucionaré”, le promete el empresario a su esposa. A Inés le cuesta trabajo creer su palabra, ya que hace 17 años se había comprometido a volver a Galicia y siguen en Punta do Bico. ¿Arreglará Gustavo sus problemas?
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad