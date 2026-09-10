Gustavo confiesa a Inés que están endeudados: “Vivimos por encima de nuestras posibilidades”

Después de 17 años viviendo en Cuba, los Valdés han conseguido situarse como una de las familias más poderosas del lugar. Sin embargo, Inés y su familia no pueden imaginarse que su situación no es tan idílica como creen.

Gustavo ha recibido una paliza en plena calle y, aunque ha intentado hacerle creer a su mujer que se ha caído, Inés no es tonta. Al empresario no le ha quedado más remedio que contarle la verdad: su hermano no murió por enfermedad, se quitó la vida por todas las deudas que tenía.

“Los intereses de la deuda aumentan y nosotros vivimos por encima de nuestras posibilidades”, le explica Gustavo a su mujer. Inés le echa en cara que le haya ocultado algo tan importante durante tanto tiempo y lo peor es que ha puesto en peligro su vida y la de su familia.

“Lo solucionaré”, le promete el empresario a su esposa. A Inés le cuesta trabajo creer su palabra, ya que hace 17 años se había comprometido a volver a Galicia y siguen en Punta do Bico. ¿Arreglará Gustavo sus problemas?

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