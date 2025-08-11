Revívelo
Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan
Seyran ha contado lo que nadie se atrevía a decir: Ifakat y Orhan han sido amantes a escondidas durante todo este tiempo. La confesión ha hecho estallar la mansión Korhan por dentro.
Harta de callar, Seyran ha soltado la verdad delante de todos. “No sé qué es peor, si tus juicios vacíos o todo lo que pasa en esta casa”, le ha dicho a Halis antes de marcharse.
Ifakat se ha derrumbado. Ha caído de rodillas y, llorando, le ha suplicado a Halis que la escuchara. Pero él no ha querido ni mirarla.
Sin decir una palabra, se ha acercado a Orhan y le ha dado una bofetada que lo ha tirado al suelo. Después, les ha señalado la puerta con toda su rabia: “Fuera de mi vista. Quiero que desaparezcáis ahora. Sois unos bichos asquerosos”.
Ifakat ha salido temblando. Orhan, en silencio. Y Halis, destrozado por dentro, ha cerrado la puerta sin poder evitar lamentar que su familia no tenga escrúpulos.
