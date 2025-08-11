Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Revívelo

Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan

Seyran ha contado lo que nadie se atrevía a decir: Ifakat y Orhan han sido amantes a escondidas durante todo este tiempo. La confesión ha hecho estallar la mansión Korhan por dentro.

Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan

Publicidad

Harta de callar, Seyran ha soltado la verdad delante de todos. “No sé qué es peor, si tus juicios vacíos o todo lo que pasa en esta casa”, le ha dicho a Halis antes de marcharse.

Seyran lo grita todo: acusa a İfakat de ser la amante de Orhan y deja a Halis en shock

Ifakat se ha derrumbado. Ha caído de rodillas y, llorando, le ha suplicado a Halis que la escuchara. Pero él no ha querido ni mirarla.

Sin decir una palabra, se ha acercado a Orhan y le ha dado una bofetada que lo ha tirado al suelo. Después, les ha señalado la puerta con toda su rabia: “Fuera de mi vista. Quiero que desaparezcáis ahora. Sois unos bichos asquerosos”.

Ifakat ha salido temblando. Orhan, en silencio. Y Halis, destrozado por dentro, ha cerrado la puerta sin poder evitar lamentar que su familia no tenga escrúpulos.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

"La mayor relajación posible": estas son todos los trucos de Ignacio Montes para preparar a fondo su personaje

"La mayor relajación posible": estas son todos los trucos de Ignacio Montes para preparar a fondo su personaje

Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan

Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Remedios recibe la visita de Andrés y Begoña en la cárcel, ¿les contará la verdad?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Remedios recibe la visita de Andrés y Begoña en la cárcel, ¿les contará la verdad?

Capítulo 369 de Sueños de libertad; 11 de agosto: José se replantea contarle a Cristina que él es su padre biológico
Resumen

Capítulo 369 de Sueños de libertad; 11 de agosto: José se replantea contarle a Cristina que él es su padre biológico

Remedios acaba confesando el robo, pero Andrés mantiene sus sospechas sobre Gabriel: “Voy a desenmascararlo”
Capítulo 369

Remedios confiesa, pero Andrés continúa pensando que Gabriel es el culpable: “Voy a desenmascararlo”

Gabriel coacciona a Remedios: “Si no se declara culpable, haré imposible su vida y la de su hija”
Capítulo 369

Gabriel coacciona a Remedios: “Si no se declara culpable, haré imposible su vida y la de su hija”

La trabajadora de la fábrica descubre las verdaderas intenciones de Gabriel y sus intenciones.

El acoso de Teo por parte de un compañero del colegio va a más: “Quiero que se acabe esta pesadilla”
Capítulo 369

El acoso de Teo por parte de un compañero del colegio va a más: “Quiero que se acabe esta pesadilla”

Gema valora los siguientes pasos a dar para no empeorar la situación

Fina retoma la pasión de su padre por la fotografía y emociona a Digna con su exposición

Fina retoma la pasión de su padre por la fotografía y emociona a Digna con su exposición

En el próximo capítulo de Sueños de Libertad: Remedios lucha por limpiar su nombre mientras Damián pone a prueba a Irene

Remedios se defiende tras la acusación de robo y Damián desafía la lealtad de Irene

Todo está en sus manos: Bahar se prepara para su mayor reto como médica esta noche en Renacer

Todo está en sus manos: Bahar se prepara para su mayor reto como médica esta noche en Renacer

Publicidad