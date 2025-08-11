Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan

Harta de callar, Seyran ha soltado la verdad delante de todos. “No sé qué es peor, si tus juicios vacíos o todo lo que pasa en esta casa”, le ha dicho a Halis antes de marcharse.

Ifakat se ha derrumbado. Ha caído de rodillas y, llorando, le ha suplicado a Halis que la escuchara. Pero él no ha querido ni mirarla.

Sin decir una palabra, se ha acercado a Orhan y le ha dado una bofetada que lo ha tirado al suelo. Después, les ha señalado la puerta con toda su rabia: “Fuera de mi vista. Quiero que desaparezcáis ahora. Sois unos bichos asquerosos”.

Ifakat ha salido temblando. Orhan, en silencio. Y Halis, destrozado por dentro, ha cerrado la puerta sin poder evitar lamentar que su familia no tenga escrúpulos.