Capítulo 464 de Sueños de libertad; 24 de diciembre: Pelayo le ofrece a Cárdenas un puerto de trabajo en Marruecos

El marido de Marta cree que es mejor tener lejos a Cárdenas y que no sea una amenaza.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Cloe y Marta han protagonizado una fuerte discusión. La de la Reina lleva tiempo distante con la francesa y se excusa, pero Cloe cree que no está siendo sincera con ella. Está convencida de que está incómoda con ella desde que se besaron.

Gabriel y Andrés se han enfrentado y han llegado a las manos. Begoña lo ha visto todo y cree que Andrés ha sido quien ha comenzado la pelea.

Después, Andrés ha intentado que su padre abra los ojos con respecto a Gabriel. Le ha contado que él provocó la explosión de la fábrica y que lo único que quiere es vengarse de él y de su familia. ¡El patriarca de los De la Reina se ha quedado en shock!

Por otro lado, siguiendo los consejos de su madre, Pelayo le ha ofrecido a Cárdenas un nuevo puesto de trabajo en Marruecos. Allí podrá rehacer su vida y tener un buen sueldo y lejos de Marta y de él para evitar que destape sus secretos. ¿Aceptará cárdenas?

Además, David ha decidido marcharse de la fábrica y antes ha ido a despedirse de Carmen provocando un agridulce momento.

Vuelve a ver el capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, confundida, al saber que Andrés sigue enamorado de ella

Andrés, al límite, intenta que su padre descubra al verdadero Gabriel: “Quiere vengarse de usted”

David se despide de Carmen antes de marcharse para siempre de Toledo: “Espero que seas muy feliz”
“Al final ha salido tu verdadera cara”: Gabriel y Andrés se enfrentan y llegan a las manos
Cloe, tajante con Marta: “Creo que después de lo que pasó entre nosotras, no te sientes cómoda conmigo”
La francesa nota a la De la Reina muy distante y le pregunta sin rodeos.

