Capítulo 464 de Sueños de libertad; 24 de diciembre: Pelayo le ofrece a Cárdenas un puerto de trabajo en Marruecos

Cloe y Marta han protagonizado una fuerte discusión. La de la Reina lleva tiempo distante con la francesa y se excusa, pero Cloe cree que no está siendo sincera con ella. Está convencida de que está incómoda con ella desde que se besaron.

Gabriel y Andrés se han enfrentado y han llegado a las manos. Begoña lo ha visto todo y cree que Andrés ha sido quien ha comenzado la pelea.

Después, Andrés ha intentado que su padre abra los ojos con respecto a Gabriel. Le ha contado que él provocó la explosión de la fábrica y que lo único que quiere es vengarse de él y de su familia. ¡El patriarca de los De la Reina se ha quedado en shock!

Por otro lado, siguiendo los consejos de su madre, Pelayo le ha ofrecido a Cárdenas un nuevo puesto de trabajo en Marruecos. Allí podrá rehacer su vida y tener un buen sueldo y lejos de Marta y de él para evitar que destape sus secretos. ¿Aceptará cárdenas?

Además, David ha decidido marcharse de la fábrica y antes ha ido a despedirse de Carmen provocando un agridulce momento.

