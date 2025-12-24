Antena3
Capítulo 464

Andrés, al límite, intenta que su padre descubra al verdadero Gabriel: “Quiere vengarse de usted”

El joven no puede más y le cuenta a Damián toda la verdad sobre su primo para desenmascararlo.

Andrés no va a parar hasta que todo descubran al verdadero Gabriel. Tras su último enfrentamiento con él, Damián le pide que deje ya está guerra absurda y el joven le dice que cuando tenga las pruebas que necesita le demostrará la verdadera cara de su primo.

Damián le dice a su hijo que le cuente lo que sabe y el joven le acaba confesando que Gabriel manipuló la caldera y que, por tanto, es el responsable de la muerte de Benítez. Se lo confesó él mismo. ¡El patriarca no puede creerlo!

“Lo único que quiere es vengarse de usted”, le dice Andrés argumentando que su primo Gabriel lleva toda la vida odiando a su familia y, sobre todo a Damián, por no haber ayudado a su padre.

“Le engañó padre al igual que a todos nosotros”, le confiesa a su padre que se queda muy tocado ante esta importante confesión. ¿Qué pasará ahora?

