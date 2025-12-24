Antena3
Capítulo 464

Cloe, tajante con Marta: “Creo que después de lo que pasó entre nosotras, no te sientes cómoda conmigo”

La francesa nota a la De la Reina muy distante y le pregunta sin rodeos.

Cloe y Marta están a punto de presentar su campaña a Brossard París, pero la hermana de Andrés le pide a la francesa posponer esa reunión.

Marta le dice que no tiene la cabeza para esa reunión. Desde la muerte de Delia, ella no puede parar de pensar en su familia, pero Cloe que solo son excusas y que le pasa algo más. ¡Piensa que no está siendo sincera con ella!

“Creo que después de lo que pasó entre nosotras, no te sientes cómoda conmigo”, le dice Cloe mientras sigue su argumento diciéndole que esta cercanía le está haciendo cuestionarse la mentira sobre la que ha montado su vida.

Cloe se queda sin palabras y le responde que eso no es verdad, que es mentira y que nunca ha permitido que lo personal interfiera en lo profesional. ¿Qué pasará ahora entre #Marloe?



