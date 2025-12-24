Antena3
Capítulo 464

David se despide de Carmen antes de marcharse para siempre de Toledo: “Espero que seas muy feliz”

El joven, con lágrimas en los ojos, le agradece a la mujer de Tasio todo lo vivido juntos cuando eran pareja.

David ha decidido poner tierra de por medio antes de empeorar las cosas con Carmen. Sabe que ella está confundida desde que él le robó un beso y no quiere provocar más problema en su matrimonio.

El joven se va a despedir de ella y Carmen le dice que Tasio ya lo sabe todo y le pide perdón por lo ocurrido. Cree que se dejó llevar lo que provocó que se confundiera y que, sin querer, le haya hecho daño.

“Esa confusión es lo más bonito que me ha pasado a mí en el último año”, le dice David, que está convencido que cuando él se marche todo volverá a la normalidad entre Carmen y Tasio.

Carmen decide sincerarse y le confiesa a David que cuando él se fue a Galicia, ella estuvo mucho tiempo esperando a que él volviera, algo que él también, pero ahora ya es demasiado tarde.

David, sin poder reprimir las lágrimas, le agradece a Carmen todo lo vivido juntos y le desea que sea feliz mientras le da un último beso de despedida en la mejilla.

