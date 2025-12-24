Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, confundida, al saber que Andrés sigue enamorado de ella

Antena3
El De la Reina le dice a la enfermera que sus sentimientos hacia ella no han cambiado y que espera que algún día abra los ojos con Gabriel.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad....

Andrés tratará de hacer ver a su padre que Gabriel cometió un sabotaje en la fábrica y que está detrás del robo del perfume de Cobeaga. El patriarca seguirá negándolo, aunque comenzará a tener dudas de su sobrino cuando Andrés le enseñe una carta de Remedios. ¿Y si su hijo está en lo cierto y Gabriel les ha estado engañando a todos?

Marta le pedirá a Cloe que llame a París para confirmar la reunión de Gabriel con Brossard y la fancesa le hará el favor.

Claudia descubrirá que Maripaz se hizo pasar por ella en la entrega de premios para recibir más atención. ¡La joven no dará crédito y empezará a sospechar de ella!

Por otro lado, Gaspar seguirá convencido de que padece demencia y organizará una cena de despedida con sus amigos.

Begoña y Andrés portagonizarán una tensa discusión. Después, Andrés le confesará a la enfermera que sigue enamorado de ella y que siempre luchará por protegerla. Begoña se quedará muy confundida y se lo contará a Luz...¿Pensará que se ha equivocado al casarse con Gabriel?

Y Miguel Ángel Vaca le pedirá a Pelayo que dimita como gobernador civil. Es la única de evitar es escándalo. Le dirá que se marche a México porque cuánto más lejos mejor por si Cárdenas revela que su matrimonio con Marta es una tapadera. ¿Qué decisión tomará?

