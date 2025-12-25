Antena3
Los actores de Sueños de libertad se enfrentan al test navideño y nos confiesan sus tradiciones favoritas

Varios de los actores del elenco nos cuentan qué les gusta más hacer en Navidad y algunos de sus planes favoritos. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Los actores de Sueños de libertad se enfrentan al test navideño y nos confiesan sus tradiciones favoritas

Llega la Navidad para todo el mundo y también para el elenco de Sueños de libertad, la serie diaria líder de la televisión que triunfa en las sobremesas de Antena 3.

Roser Tapias, Dani Tatay, Carolina Lapausa, Guillermo Barrientos, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz y Natalia Sánchez se enfrentan a algunas de las preguntas más navideñas para conocer sus gustos y opiniones sobre la Navidad y sus tradiciones.

Planes en familia, manta y peli, esquiar o estar frente a la chimenea son algunos de los planes ideales de nuestros actores. ¿Quién habrá respondido qué?

Además, nos han confesado alguna que otra superstición y tradición que seguro que más de uno también hacéis. y ¿son más de Reyes Magos o de papá Noel?

No te pierdas sus gustos, planes familiares y curiosidades sobre la época más bonita del año... ¿Cuánto de navideños son cada uno?

¡Dale al play y no te pierdas todo lo que nos han contado sobre su espíritu navideño!

