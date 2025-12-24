Antena3
Capítulo 464

"Al final ha salido tu verdadera cara": Gabriel y Andrés se enfrentan y llegan a las manos

Los primos protagonizan un fuerte forcejeo y la enfermera es testigo de ello.



Gabriel está a punto de marcharse a París cuando se cruza con Andrés. El joven le saca el tema de su madre provocando el enfado de su madre.

Andrés le acusa de no lamentar la muerte de su madre como aparenta y que por eso la humilló como lo hizo. Gabriel se abalanza de él lleno de rabia.

“Qué bien te viene que la única persona que te puede desenmascarar haya pasado a mejor vida”, le dice Andrés a Gabriel. ¡Por fin su primo empieza a mostrar su verdadera cara!

Ambos se vuelven a pelear…¡llegan a las manos! Entonces llega Begoña que no puede creer que se estén peleando y se pone del lado de Gabriel. Cree que Andrés ha provocado a su marido y que solo quiere buscar pelea.










